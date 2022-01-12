Благовещенск, 12 января, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Житель африканской республики Бенин Роланд Качови через суд добился, чтобы ему передали его сына. Ребёнок находился в детском доме потому, что его мать была лишена родительских прав. Решение о передаче маленького амурчанина гражданину африканской страны принял Благовещенский городской суд, сообщило AmurLife. Решение инстанции должно быть исполнено немедленно.

Отобранный ребёнок

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Мать мальчика употребляла наркотики и была лишена родительских прав после того, как была доставлена в состоянии наркотического опьянению в отделение полиции вместе с ребёнком. Когда суд постановил отправить мальчика к отцу в Бенин, женщина обжаловала это решение, но суд снова встал на сторону отца. Инстанция уже дала разрешение на выезд маленького амурчанина из России.

«Я в первую очередь благодарю Господа за все, что он сделал, всех людей, которые помогли и поддержали меня в этой действительно сложной ситуации. Особенно благодарю своего адвоката Любовь Михайловну Татарец, отдавшую себя всей душой, чтобы сегодня правосудие могло вынести свой вердикт в интересах моего сына. Я очень рад, что мне сейчас дали возможности дать ребёнку счастливое и достойное детство!» — отметил Роланд Качови.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре из детского дома в городе Свободный Амурской области ушёл девятилетний ребёнок. Мальчика оперативно нашли.