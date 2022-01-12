Мельбурн, Австралия, , 12:00 — REGNUM Система здравоохранения штата Виктория (юго-восток Австралии) испытывает «экстремальную нагрузку» из-за массовой нехватки персонала после того, как тысячи медиков были вынуждены отправиться на самоизоляцию из-за коронавируса. Об этом 12 января в ходе пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра здравоохранения Джеймс Мерлино, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец не за горами? Все новости о коронавирусе в мире»

Напомним, что сутками ранее премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил о 3392 сотрудниках больниц и 422 сотрудниках скорой помощи, которые не вышли на работу.

Однако Мерлино заявил, что сейчас уже более 6600 медиков не могут работать либо из-за заражения коронавирусом, либо в результате требования отправиться на карантин после того, как они были признаны тесными контактами зараженных.

За последние 24 часа в Виктории от COVID-19 скончался 21 человек. 12 января было зарегистрировано 40 127 новых носителей коронавируса, число госпитализированных выросло до 946. 112 ковид-пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Западной Австралии ввели новые ограничения