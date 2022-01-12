Вашингтон, , 11:58 — REGNUM Правнук знаменитого русского писателя Льва Толстого (1828 — 1910) Сергей Толстой ушел из жизни на 100-м году жизни в американском штате Мэриленд. Об этом 12 января сообщает газета Washington Post.

Лев Толстой Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что у правнука великого писателя имелись проблемы с сердцем, нарушения глотания, а также проблемы со слухом и зрением.

Кроме того, отмечается, что также правнук Льва Толстого мог перенести инсульт.

Отметим, Сергей Толстой является единственным сыном внучки Льва Толстого — Веры Толстой.