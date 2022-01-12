Москва, , 11:58 — REGNUM Депутаты Госдумы от фракции СРЗП предложили ограничения для непривитых вакцинами граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом сообщил лидер партии Сергей Миронов.

QR-код Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов в общественных местах.

«Мы настаиваем, что QR-коды или другие аналогичные системы, которые ограничивают конституционные права граждан, можно использовать только в условиях режима чрезвычайной ситуации. Потому что официальное введение этого режима, то есть форс-мажора защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства. И государство, если оно по-настоящему печется о здоровье граждан, должно быть последовательным в соблюдении их прав, гарантированных Основным законом», — заявил Миронов.

При этом парламентарий выразил надежду, что все же до второго чтения проект закона вообще не дойдёт — не будет необходимости, и людей услышат.

В Госдуме профильные комитеты могут обсудить законопроект о медицинских сертификатах в общественных местах ко второму чтении на следующей неделе.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме обсудят поправки в законопроект о медсертификатах