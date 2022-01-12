Канберра, 12 января, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Некоторые продавцы на торговой площадке Amazon продают коробки с тампонами по сильно завышенным ценам, поскольку нарушенные из-за пандемии коронавируса цепочки поставок привели к тому, что полки супермаркетов по всей Австралии остаются пустыми, когда речь заходит о покупке отдельных товаров первой необходимости. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News.

ИА REGNUM Цены

Так, журналисты нашли продавца на Amazon, который продавал коробку с 18 тампонами за умопомрачительные 114 долларов, что примерно на 1800% больше, чем в супермаркете. С любого покупателя, покупающего коробку тампонов за 114 долларов, взимается плата в размере 6,38 доллара за тампон, что намного выше тех 35 центов за тампон, которые покупатели платят, покупая товар в супермаркете.

В другом месте на крупнейшей в мире онлайн-платформе для покупок коробка с 18 тампонами Veeda продавалась по цене 83,70 доллара, или 5,23 доллара за тампон.

Отмечается, что после того, как журналисты связались с Amazon, продавцы, которые взвинтили цены, исчезли с платформы.