Дублин, , 11:56 — REGNUM Ирландская пост-панк-группа Fontaines DC начала новый календарный год с анонса своего третьего студийного альбома под названием Skinty Fia. Первый сингл будущей пластинки Jackie Down The Line стал доступен на всех стриминговых площадках. Об этом 11 января сообщил портал The Line Of Best Fit.

Музыка (сс) Eric Nopanen

Песня Jackie Down The Line стала первым новым материалом группы с момента выхода их второго альбома A Hero's Death в 2020 году. Выход сингла был подкреплен официальным музыкальным видео для него.

Skinty Fia станет третьим альбомом для группы, в работе над которым она сотрудничала с продюсером Дэном Кэрри. Название будущей пластинки — ирландская фраза, которая дословно переводится как «проклятие оленя».

Читайте ранее в этом сюжете: Канье Уэст хочет встретиться с Путиным и дать концерты в России