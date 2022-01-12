Сеул, 12 января, 2022, 11:56 — ИА Регнум. В Южной Корее одобрили использование препарата Nuvaxovid американского фармконцерна Novavax. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Корейского управления по вопросам безопасности пищевых продуктов и лекарственных средств.

Maryland GovPics В лаборатории по разработке вакцины от коронавируса Novavax

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По их словам, группа экспертов провела заседание, в ходе которого пришла к выводу, что препарат следует использовать для лечения коронавируса.

Как отметили в управлении, вакцину начнут использовать с февраля текущего года. Nuvaxovid будут применять для лечения больных старше 18 лет. Повторную прививку данным препаратом будут ставить через 21 день после первого укола.

Напомним, что препарат Nuvaxovid является пятой вакциной от COVID-19, одобренной для использования в Южной Корее.

Nuvaxovid — это белковая вакцина, созданная на основе генетической последовательности первого штамма SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19.