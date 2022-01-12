Перт, Австралия, , 11:57 — REGNUM Сегодня, 12 января, премьер-министр штата Западная Австралия Марк Макгоуэн объявил Северную территорию зоной «крайнего риска» в связи с обширным распространением в регионе коронавируса. Таким образом, Западная Австралия ввела ограничение на передвижение с территории всех остальных штатов и территорий Австралии, уточняет телеканал Nine News.

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«Мы знаем, что вариант «Омикрон» быстро распространяется на большей части страны, и, к сожалению, в Северной Территории Австралии в настоящее время также наблюдается растущее число заразившихся», — заявил премьер-министр.

В соответствии с пограничными ограничениями при определении штата Австралии в качестве зоны «крайнего риска» въезд в Западную Австралию запрещен, за исключением «самых исключительных обстоятельств».

«Выдача разрешений на въезд будет дополнительно ограничения. Их смогут получить должностные лица правительств Австралии и штатов, члены парламента, дипломаты, а также определенные специалисты», — говорится в заявлении правительства Западной Австралии.

Поездки обычных граждан также возможны. Их порядок будет определен министерством здравоохранения и главным санитарным врачом Западной Австралии.