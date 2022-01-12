Самара, 12 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Заключенного одного из исправительных учреждений Самарской области обвинили в участии в деятельности организации, запрещенной в России. Об этом 12 января сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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Сообщается, что обвиняемый отбывает наказание в ИК-5 УФСИН России по Самарской области за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ, совершенные в крупном размере).

По версии следствия, фигурант уголовного дела принимал активное участие в деятельности международного общественного движения, деятельность которого запрещена в России.

«Кроме того, непосредственное участие обвиняемого в деятельности сообщества заключалось в проведении бесед с целью пропаганды деятельности организации, непосредственном участии в проводимых мероприятиях и демонстрации приверженности к движению среди других осужденных, содержащихся в исправительном учреждении», — говорится в сообщении.

По данному факту в отношении мужчины 1983 года рождения было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.

«Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно — розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Самарской области», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области задержали мужчину, сбежавшего из изолятора.