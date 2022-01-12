Оренбург, 12 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Оренбурге суд ужесточил приговор в отношении члена организованной группы Виктора Б. по уголовному делу об убийстве по найму бизнесмена и его семилетнего сына. Сегодня, 12 января, Оренбургский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по резонансному делу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе судебной инстанции.

Пресс-служба Оренбургского областного суда Рассмотрение апелляционной жалобы в суде

Процесс рассмотрения апелляции проходил в закрытом режиме, поскольку жертвой преступления стал ребенок. Оглашение приговора было открытым. Вердикт первой инстанции изменили. Виктору Б. увеличили срок лишения свободы до 21 года.

Напомним, в ноябре 2021 года Ленинский райсуд Оренбурга приговорил члена организованной преступной группы к 19 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год десять месяцев.

Ранее ИА REGNUM сообщало об убийстве в 2018 году оренбургского бизнесмена и его маленького сына.