Москва, 12 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В связи с распространением штамма «Омикрон» во всём мире России не удастся избежать новой волны коронавируса. Об этом в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным и членами правительства заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Татьяна Голикова

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"То, что происходит в мире и уже начало происходить в конце года у нас на территории РФ — это распространение штамма «Омикрон». Мы уже сейчас понимаем, и это очевидность, к сожалению, присутствует, что нового эпидемического подъема нам не избежать», — сказала Голикова.

При этом, по её словам, задача российских властей — предпринять исчерпывающие меры по сдерживанию распространения коронавируса.