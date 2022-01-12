Джакарта, 12 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Министр обороны Индонезии Прабово Субианто встретился с бывшими военными в Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

(сс) Prabowo Subianto Прабово Субианто

Прабово Субианто заявил, что он намеренно пригласил высокопоставленных военных деятелей, которые имеют опыт в управлении и государственной обороне.

Стороны обсудили военные стратегии и обеспечение национальной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, в министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что запас вакцин против коронавируса для проведения ревакцинации вполне достаточно.