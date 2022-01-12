Вашингтон, 12 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Комитет защиты журналистов 11 января призвал к «немедленному и безоговорочному освобождению» трех афганских журналистов, задержанных талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Uchi-uchi.ru Журналист

Данный комитет по содействию журналистам, со штаб-квартирой в Нью-Йорке, призвал исламистов как можно скорее освободить афганских журналистов Фейсала Модарриса, Идриса Рахими и Милада Азизи. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Упомянутые журналисты, работающие на канале «Любящие Кабул» (Kabul Lovers) на YouTube, были арестованы талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 6 января 2022 года вместе с Рашадом Азизи, братом Милада Азизи.

Комитет, со ссылкой на информированные источники, не пожелавшие назвать свои имена, сообщил, что журналисты были задержаны во время посещения ресторана в Новом городе Кабула.

Согласно этим источникам, Модаррис работал диктором, Рахими — оператором, а Милад Азизи является владельцем канала Kabul Lovers.

Канал освещает повседневную жизнь Кабула, и эти журналисты продолжали работать после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли город под свой контроль в августе 2021 года. За каналом Kabul Lovers следят почти 240 тысяч пользователей.

Информированные источники сообщили Комитету защиты журналистов, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освободили Рашада Азизи из-под стражи, но Фейсал Модаррис, Идрис Рахими и Милад Азизи по-прежнему содержатся в контртеррористическом центре Главного управления национальной безопасности талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Члены семьи и адвокаты пока не получили права на их посещение.

Стивен Батлер, координатор Комитета по защите журналистов, заявил, что арест Фейсала Модарриса, Идриса Рахими и Милада Азизи показал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) усилили свои атаки на свободные СМИ и что ситуация вызывает беспокойство.

«Чиновники «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны безоговорочно освободить этих трех журналистов и прекратить заключать в тюрьму представителей СМИ, а также не мстить им за то, что они выполняют свою работу», — сказал Батлер.

По данным собеседников, один из членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщил семье Модарриса о его аресте, и, по словам источников, члены семьи опасаются, что он и другие журналисты могут быть подвергнуты пыткам.

Эти трое журналистов недавно освещали массовые акции протеста в провинции Панджшер, где талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили мирного жителя. Протестующие подвергли резкой критике поведение талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убийства мирных жителей в провинции, а видео, размещенное на YouTube, набрало более 100 000 просмотров и было опубликовано международными СМИ, включая BBC.

Информированные круги сообщили Комитету защиты журналистов, что, по их мнению, журналисты были задержаны за освещение акций протеста с критикой талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и что их видео получило широкое распространение.

Комитет через WhatsApp попытался связаться с Ахмадуллой Васеком, одним из заместителей пресс-секретаря «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но Васек не ответил. Комитет заявил, что, несмотря на все усилия, ему не удалось связаться с генеральным директором разведки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Власть талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ее влияние на свободные СМИ

Активность свободных СМИ в Афганистане значительно снизилась после повторного прихода к власти движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в середине августа 2021 года.

«Репортеры без границ» и Ассоциация свободных журналистов Афганистана заявили в отчете от 21 декабря 2021 года, что помимо оказания давления, многие СМИ в стране сталкиваются с финансово-экономическими проблемами.

Эти учреждения заявили, что с выводом иностранных войск из Афганистана помощь средствам массовой информации страны была прекращена, и они также столкнулись с сокращением и отсутствием финансирования. Кроме того, ограничения, введенные талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и давление на сотрудников средств массовой информации стали еще одной причиной снижения активности свободных СМИ в Афганистане.

Ранее Афганский комитет защиты журналистов заявил, что в стране усилилось насилие в отношении журналистов, и что в последние месяцы несколько журналистов были задержаны и избиты талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).