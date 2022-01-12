Москва, 12 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Свои соболезнования по поводу смерти журналиста ВГТРК Михаила Зеленского выразил 12 января глава Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев.

Mos.ru Михаил Зеленский и Сергей Собянин

«Ужасная новость пришла сегодня утром: скончался наш коллега Михаил Зеленский на 47-м году жизни», — приводит его слова РИА Новости.

Также глава СЖР рассказал, что он вместе с покойным работал на ВГТРК, где Михаил Зеленский вел прямые эфиры на телеканале «Россия 24» и авторскую программу «Вести Москва».

«У него было много новых планов, насколько я знаю, к сожалению, он не смог их осуществить. От имени Союза журналистов России хотел бы выразить самые глубокие соболезнования родным, близким, коллегам Михаила», — уточнил Соловьев.

Кроме того, он указал, что эта новость шокировала коллег покойного, которые целый день созваниваются с Соловьевым по этому поводу.

«Есть данные, что ему стало плохо. Он был на отдыхе в Доминикане вместе с супругой, ему стало плохо, его привезли в местную больницу, но спасти его врачи не смогли. Судя по всему, это был инсульт, это пока предварительные данные, подробности о том, как будут вывозить (из Доминиканы — ред.) и когда будут похороны, у нас нет», — добавил глава СЖР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский телеведущий Михаил Зеленский скоропостижно скончался в возрасте 46 лет.