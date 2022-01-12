Тюмень, 12 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Тюменской области сельчанин чуть не погиб в квартире, которую сам же поджёг из мести родственникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области Остатки имущества в сгоревшей квартире

Жительница села Ярково вызвала полицейских. Её сын не впускал в квартиру, угрожал подпалить дом. К моменту прибытия полицейских квартира, расположенная на втором этаже деревянного дома, была охвачена огнём. Сотрудники пожарной охраны эвакуировали через окно мужчину, который находился в горящем помещении. Огонь был ликвидирован.

Как выяснилось, поджигатель нигде не работает и злоупотребляет спиртным. На этой почве у него произошёл конфликт с матерью и сестрой. Мужчина признался, что назло родственницам решил спалить квартиру. Когда огонь распространился, то отрезал пьяному мужчине путь к выходу. Тогда он высунулся в окно, где его встретили пожарные.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Фигурант до суда отпущен под подписку о невыезде.