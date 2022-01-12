Балтийский флот в 2022 году совершит более десяти походов в дальнюю зону
Балтийск, Калининградская область, 12 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России в 2022 году совершат более десяти походов в дальнюю морскую зону. Об этом командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина заявил в интервью, 12 января опубликованном газетой «Красная звезда» .
По его словам, надводные корабли и суда Балтийского флота также примут участие «в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных манёврах». Морякам предстоит продолжить и выполнение одной из важнейших государственных задач — обеспечение испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России.
Напомним, 27 декабря на главную базу флота в Балтийске из дальнего похода вернулись большие десантные корабли (БДК) «Минск» и «Королёв».
Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде 24 декабря завершился трёхдневный организационно-мобилизационный сбор командного состава Балтийского флота, проводимый под руководством командующего флотом вице-адмирала Виктора Лиины.