Балтийск, Калининградская область, 12 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Корабли Балтийского флота (БФ) ВМФ России в 2022 году совершат более десяти походов в дальнюю морскую зону. Об этом командующий БФ вице-адмирал Виктор Лиина заявил в интервью, 12 января опубликованном газетой «Красная звезда» .

Mil.ru Корабли Балтийского флота

Виктор Лиина «В этом году Балтийский флот ждут масштабные задачи, включая свыше 10 походов кораблей в дальнюю морскую зону».

По его словам, надводные корабли и суда Балтийского флота также примут участие «в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных манёврах». Морякам предстоит продолжить и выполнение одной из важнейших государственных задач — обеспечение испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей для ВМФ России.

Напомним, 27 декабря на главную базу флота в Балтийске из дальнего похода вернулись большие десантные корабли (БДК) «Минск» и «Королёв».

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде 24 декабря завершился трёхдневный организационно-мобилизационный сбор командного состава Балтийского флота, проводимый под руководством командующего флотом вице-адмирала Виктора Лиины.