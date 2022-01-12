Канберра, 12 января, 2022, 11:54 — ИА Регнум. Решение об аннулировании австралийской визы первой ракетке мира Новаку Джоковичу не будет принято до 13 января, поскольку правительство Австралии просматривает новые документы, предоставленные адвокатами теннисиста, и нового заявления Джоковича о том, в его въездной анкете содержится ложная информация. Об этом 12 января сообщил телеканал Nine News.

Теннис

Напомним, что согласно действующим правилам в период пандемии коронавируса, любое лицо, прилетающее в Австралию, должно заявить, что оно не совершало поездок за 14 дней перед отправлением в Австралию. Соответствующая галочка содержится в анкете Джоковича.

Однако австралийские СМИ смогли обнаружить свидетельства о том, что Джокович путешествовал по Европе перед тем, как отправиться на австралийский континент. Сам теннисист ошибку признал, однако заявил, что лично он не заполнял анкету, а за него это сделала его «команда».