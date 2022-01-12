Москва, 12 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии 12 января отмечают 100-летие со дня образования. В этот день в 1922 году была создана Карачаево-Черкесская автономная область, положившая начало современной Карачаево-Черкесской Республике. В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летнего юбилея на государственном уровне.

UFC111 Карачаево-Черкесия

В адрес жителей и властей Карачаево-Черкесии пришли поздравления от президента РФ Владимира Путина, премьер-министра РФ Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

В своем поздравлении Владимир Путин отметил, что жители Карачаево-Черкесии «могут гордиться родным краем, древней, самобытной культурой живущих здесь народов, именами и достижениями многих поколений предков, вписавших яркие страницы в историю Отечества».

«Сегодня регион обладает серьёзным потенциалом развития, хорошими возможностями для привлечения крупных инвестиций в экономику, науку, социальную и туристическую сферы. И конечно, важно уделять неустанное внимание реализации инфраструктурных проектов, созданию новых, современных рабочих мест, повышению качества жизни людей», — говорится в телеграмме.

Поздравляя жителей Карачаево-Черкесии с круглой датой в истории региона, глава субъекта РФ Рашид Темрезов написал на своей странице в соцсети:

«Для нас, жителей республики, — это огромный путь. Путь становления, развития и созидания, неизменной составляющей которого оставались наши люди. Добрые, честные, трудолюбивые и гостеприимные, они во все времена, будь то горести или победы, оставались верны высоким принципам морали и чести».

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