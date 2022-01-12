Каракас, 12 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Президент Венесуэлы Николас Мадуро повторил свой призыв к населению активизировать меры защиты в связи с присутствием в стране варианта коронавируса «Омикрон». Об этом пишет Prensa Latina.

Presidencia.gob.ve Николас Мадуро

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В ходе совещания по оценке ситуации с пандемией Мадуро сообщил, что в настоящее время в стране регистрируется шесть случаев заболевания на 100 000 жителей, что является низким показателем по сравнению с другими странами мира, хотя в последние дни наблюдается небольшая тенденция к росту.

Он повторил свой призыв к гражданам принять чрезвычайные меры биологической безопасности и, прежде всего, обратиться в центры иммунизации, чтобы получить соответствующие вакцины против COVID-19.