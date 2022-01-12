София, 12 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Народное собрание (парламент) Болгарии приступило к обсуждению положения, предусматривающего продление до 31 марта 2022-го года действующих пунктов закона о государственном бюджете на 2021-й год. Об этом 12 января пишет софийская газета «Дума».

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Согласно официальной информации, пролонгация главного финансового документа страны вызвана тем обстоятельством, что в конце прошлого года избранный высший законодательный орган Болгарии по техническим причинам не успел ратифицировать основные параграфы Бюджета-2022.

«Народное собрание 47-го созыва было окончательно сформировано только в ноябре прошлого года, парламентарии не имели возможности ознакомиться с предложениями по новому документу», — резюмировал спикер Народного собрания Никола Минчев.

По предварительным данным, свои голоса в поддержку указанной пролонгации бюджета Болгарии намерены отдать до 90% парламентариев. При этом специальная парламентская комиссия планирует рассмотреть возможность повышения пенсий и заработной платы в стране на основе прошлогодней сметы.