Саратов, , 11:43 — REGNUM В Саратовской области ещё девять человек скончались от коронавирусной инфекции. Всего за время пандемии зарегистрировали по состоянию на 12 января 5180 летальных исходов среди инфицированных пациентов, сообщает региональный минздрав.

Госпиталь для пациентов с коронавирусом Yarregion.ru

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Новыми жертвами COVID-19 за прошедший день стали четверо мужчин и пять женщин в возрасте от 44 до 87 лет, уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области всего зарегистрировали 135 406 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 124 646 человек.

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