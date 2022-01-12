Москва, , 11:43 — REGNUM В конце 2021 года на годовую премию рассчитывали 29% работающих жителей России, а получили её 30%. Это один из самых высоких показателей за последнее 10 лет, приводит данные опроса исследовательский центр портала Superjob.ru.

Новогодняя ёлка Дарья Драй © ИА REGNUM

Чаще всего работодатели премировали сотрудников в возрасте до 34 лет. Годовую премию получили 36%. Реже бонус по итогам году получали работники с зарплатой более 80 тыс. рублей.

Женщин по итогам 2021 года руководители компаний поощряли чаще мужчин — 34% против 26%. Не получили никаких премиальных выплат в своих компаниях 70% работающих граждан РФ.

Опрос проведён 1−10 января 2021 года. Опрошены 500 менеджеров по персоналу в 134 населенных пунктах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, выплатить годовую премию персоналу в качестве вознаграждения в 2021 году были готовы 43% работодателей в РФ.

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