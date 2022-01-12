Москва, 12 января, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Акционерное общество «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» из Тульской области получило три многомиллионных иска от Минобороны России. Один из них арбитраж Москвы пока к производству не принял, а два других рассмотрят в феврале 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

Пока ещё не принятое к производству заявление к одной из ведущих проектно-конструкторских организаций оборонного комплекса РФ в базе суда появилось 29 декабря 2021 года. Сумма исковых претензий — 333 621 200 рублей. Иные детали спора ещё не обнародованы.

Также на 2 февраля 2022 года назначено заседание по другой претензии министерства на сумму более чем 298 млн рублей, а на 15 февраля — на сумму 29,556 млн рублей. Иски поданы 28 и 30 декабря 2021 года.

На сайте бюро уточняется, что оно входит в холдинг АО «НПО «Высокоточные комплексы». Бюро разработало более 150 образцов вооружения и военной техники.

29 декабря 2021 года министерство также подало иски к ООО «Политехформ-М» на сумму 16 967 745,07 рубля и к пензенскому АО «Радиозавод» — на 10 551 175,6 рубля. Детали пока не сообщались. Дела к производству ещё не приняли.