Луганск, , 11:41 — REGNUM Работа станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ) силовиков Украины зафиксирована Народной милицией Луганской Народной Республики (ЛНР) в четырех населенных пунктах, которые находятся под контролем Киева. Об этом 12 января сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР в своем телеграмм-канале.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«В районах населенных пунктов Вершина, Криничное, Воздвиженка и Луганское (под контролем Киева — ред.) мобильные группы 20-го батальона РЭБ (украинских силовиков — ред.) с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ», — говорится в сообщении.

Также указывается, что с помощью этого силовики Украины осуществляли попытки не допустить обнаружения их военной техники в названных районах наблюдателями миссии ОБСЕ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что представители силовых ведомств Украины за последние сутки семь раз нарушили режим перемирия на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).