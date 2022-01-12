Якутск, 12 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. До труднодоступных населённых пунктов Якутии доставлены 209 тыс. тонн жизнеобеспечивающих грузов. Это составляет 25,8% от плана, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 12 января в оперативном штабе региона.

Зимник

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В основном по дорогам, существующим только зимой, перевозят топливо. Всего запланирована транспортировка 812 тонн грузов.

На особом контроле руководство республики держит добычу и накопление угля в разрезе Джебарики-Хая, где на складе находится 11,4 тыс. тонн угля, 6 тыс. тонн из них готовы к отгрузке. Пока не началась доставка топлива в Олекминский район с Кемпендяйского угольного разреза. Там ещё только обустраивают зимний путь, председатель государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Дмитрий Лепчиков держит этот вопрос на контроле.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия станет пилотной территорией для апробирования цифрового двойника системы доставки топлива и продуктов в труднодоступные территории. Новый проект получит название «Яндекс-такси для Северного завоза».