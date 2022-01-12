Михаил Мишустин недоволен темпами тестирования костромичей на COVID-19
Кострома, 12 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернатору Костромской области Сергею Ситникову нарастить темпы тестирования граждан на наличие COVID-19. Об этом он заявил по итогам заседания Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса, прошедшем 11 января.
В Костромской области такие исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии, лабораторий частных и государственных медицинских организаций. Тестирование необходимо для выяснения реальной картины заболеваемости. В первую очередь биоматериал берут у приезжих с характерными симптомами, контактных лиц, медиков и работников социальных организаций. В ходе встречи премьер добавил, что регионам пора готовиться к борьбе с новым штаммом коронавируса — омикроном и поддерживать темпы ревакцинации от COVID-19.
Как ранее писало ИА REGNUM, заболеваемость в регионе снижается 8 недель подряд. На «пике» четвёртой волны в конце октября 2021 года медики фиксировали более 200 заражений в сутки. Сейчас этот показатель не превышает 40 случаев. Заражений омикроном в регионе пока не выявлено.