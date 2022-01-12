Кострома, 12 января, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернатору Костромской области Сергею Ситникову нарастить темпы тестирования граждан на наличие COVID-19. Об этом он заявил по итогам заседания Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса, прошедшем 11 января.

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«К сожалению, не везде уровень диагностики достаточный. Это касается и Костромской области, там за первую неделю текущего года он составил около 117 тестов на 100 тысяч человек. Ежедневно должно проводиться, еще раз повторю, не менее 300 тестов на 100 тысяч человек. Необходимо принимать все необходимые меры, чтобы уровень тестирования на коронавирус соответствовал установленному Роспотребнадзором показателю», — сказал Михаил Мишустин.

В Костромской области такие исследования проводятся на базе Центра гигиены и эпидемиологии, лабораторий частных и государственных медицинских организаций. Тестирование необходимо для выяснения реальной картины заболеваемости. В первую очередь биоматериал берут у приезжих с характерными симптомами, контактных лиц, медиков и работников социальных организаций. В ходе встречи премьер добавил, что регионам пора готовиться к борьбе с новым штаммом коронавируса — омикроном и поддерживать темпы ревакцинации от COVID-19.

Как ранее писало ИА REGNUM, заболеваемость в регионе снижается 8 недель подряд. На «пике» четвёртой волны в конце октября 2021 года медики фиксировали более 200 заражений в сутки. Сейчас этот показатель не превышает 40 случаев. Заражений омикроном в регионе пока не выявлено.