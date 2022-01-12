Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM За последние сутки в Ростовской области подтверждено 367 случаев заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 12 января. Это на девять случаев заражения больше, чем днём ранее.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Новые инфицированные выявлены в 54 муниципальных образованиях Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (139), Шахтах (17), Таганроге (16), Новочеркасске (11) и Волгодонске (десять). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, более 12% — дети.

С начала эпидемии положительный результат теста на коронавиурс получил 197 841 человек. Выздоровели 179 838 пациентов, переболевшие COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области выявили 358 новых носителей коронавируса