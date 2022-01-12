Чита, , 11:39 — REGNUM Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по сообщениям в средствах массовой информации о резком повышении платы за электроэнергию жителям некоммерческого огороднического товарищества № 3 «Объединение» п. Антипиха краевого центра. Об этом сегодня, 12 января, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Электроэнергия Дарья Антонова © ИА REGNUM

В соответствии с предварительной информацией, в конце 2021 г. акционерное общество «Читаэнергосбыт» пересчитало потребителям за 3 года тариф с сельского на городской, в результате чего многие из жителей оказались должны десятки тысяч рублей.

«В ходе проверки прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов оценит действия и решения энергосбытовой компании по изменению тарифа. При наличии нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и защиту прав граждан», — сказано в официальном сообщении.

В России цена электричества так и не стала рыночной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июля заявил инженер-физик-теплоэнергетик, предприниматель, председатель мурманского регионального отделения «Партии Роста» Николай Пальченко.

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