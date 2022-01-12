Чебоксары, , 12:06 — REGNUM Список аффилированных лиц 10 января 2022 года раскрыло общество «Завод «Чувашкабель», где прошёл «путь от инженера до заместителя генерального директора» глава Чебоксар Олег Кортунов. В состав аффилированных лиц входят, в частности, Игорь Кортунов и Александр Кортунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на открытые данные.

Скриншот данных о раскрытии списка аффилированных лиц АО «Завод «Чувашкабель» E-disclosure.ru

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В документе указано 12 аффилированных лиц акционерного общества «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель». Согласно представленным сведениям, долю в 91,3916% (доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества) имеет АО «Специализированный застройщик «Группа Компаний Системной Консолидации», ещё 6,4233% у Александра Кортунова, 1,6263% у ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» и 0,5587% — у Игоря Крайнова.

Кроме того, как следует из документа, статус аффилированных лиц имеют также Игорь Кортунов, Александр Васильев, Дмитрий Васильев, Евгений Васильев, Олеся Науменко, Алексей Кутов, Надежда Колчина и Надежда Муханова.

По данным ЕГРЮЛ, акционерное общество «Чебоксарский завод кабельных изделий «Чувашкабель» (АО «Завод «Чувашкабель») зарегистрировано в 1992 году, уставный капитал составляет 1 862 600 рублей, указанный основной вид деятельности — производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования.

Отметим, что особое внимание к «Чувашкабелю» связано с тем, что здесь прошёл путь «от инженера до заместителя генерального директора» (как следует из биографии с сайта городского собрания депутатов от 2015 года) нынешний глава Чебоксар Олег Игоревич Кортунов, а генеральным директором предприятия весь «трудовой путь» был Игорь Кортунов — его отец. Примечательно, что в обновлённой биографии Олега Кортунова на посту главы Чебоксар не фигурирует «Чувашкабель»: отмечается, что «после окончания университета продолжил работу на ведущих промышленных предприятиях города, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора».