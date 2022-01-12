Больше года длилась борьба градозащитников Нижнего Новгорода за сохранение в безопасности дома-памятника известного в России кораблестроителя, автора первых судов на подводных крыльях Ростислава Алексеева. В конце октября 2019 года минстрой области отменил разрешение на строительство, выданное на смежный со зданием участок, где планировалось возводить многоквартирный дом. Подробнее о конфликте — в материале ИА REGNUM.

Андрей Репин ИА REGNUM Нижний Новгород

Кто такой Ростислав Алексеев?

Будущий известный проектировщик родился в декабре 1916 года на территории нынешней Брянской области. Его отец был учёным-растениеведом, а мать — учителем русского языка в сельской школе. Сам Ростислав после переезда семьи в Нижний Новгород (тогда — Горький) поступил на вечерний механико-машиностроительный рабфак, а уже в 1935 году он начал обучение в Горьковском индустриальном институте им. Жданова на кораблестроительном факультете. Спустя шесть лет после этого выпускник защитил дипломную работу на тему «Глиссер на подводных крыльях», получив звание инженера-кораблестроителя.

Апатинаити Памятник Ростиславу Алексееву в Нижнем Новгороде

Знаменитым Алексеева сделали позднее известные «Кометы» и «Метеоры» — суда на подводных крыльях, рассекающие водную гладь в разных регионах СССР, а сейчас России.

Из открытых источников известно, что перелом в судьбе будущей «Ракеты» наступил, когда конструкторское бюро Алексеева в 1955 году посетил министр речного флота Зосима Шашков, который познакомился с испытаниями одной из моделей «речного автобуса». Он пообещал содействие, так как увиденное его восхитило.

В 1957 году на Всемирном фестивале молодёжи и студентов в Москве был представлен первый теплоход «Ракета» на подводных крыльях, который дошёл до столицы своим ходом за 14 ходовых часов. Детище Алексеева открыло парад судов в честь фестиваля.

Позднее им также был разработан экранолёт. Первый в мире десантный корабль такого плана был принят в состав ВМФ в ноябре 1979 года, став полноценной боевой единицей.

14 января 1980 года при испытаниях новой модели пассажирского экранолёта, который нужно было завершить к Московской Олимпиаде-80, Ростислав Алексеев получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Ему сделали несколько операций, но в начале февраля 1980 знаменитый кораблестроитель скончался.

Mike1979 Russia Экраноплан

Алексеев известен и своей любовью к яхтенному, парусному спорту. Он построил свою первую яхту в 16 лет, на ней и тренировался, получая заслуженные награды. Память о кораблестроителе живёт в конкурсе, получившем его имя. Ежегодно в Нижнем Новгороде проходит парусная регата «Кубок Ростислава Алексеева».

Помимо соревнований, память живёт и в доме-памятнике, что стоит на улице Ульянова, 45а. Объект культурного наследия числится в реестре под госохраной с 1989 года под названием «Дом, где в 1941—1980 гг. жил инженер-кораблестроитель Алексеев Ростислав Евгеньевич».

О доме-памятнике

Первый раз тревогу вокруг ситуации с домом подняли в 2014 году, когда соседнему дому, что рядом с памятником, присвоили литеру, а земля была выставлена на аукцион. В комментариях нижегородским СМИ Татьяна Алексеева (дочь кораблестроителя) делилась своими тревогами о доме-памятнике.

Аукцион на развитие застроенной территории в январе 2014 года состоялся, контракт между мэрией и ООО «Дом на Провиантской» был подписан. До стройки, точнее до оформления необходимого разрешения, дело дошло только в июне 2018 года. Выдан документ был минстроем области.

Следующий раз дом попал в медиаповестку в мае 2019 года, когда Татьяна обратилась к мэру города Владимиру Панову и спикеру думы Дмитрию Барыкину с просьбой помочь жителям дома № 45а по улице Ульянова, в котором до сих пор живут потомки известного советского проектировщика. В письме, которое обнародовало издание «Коза.пресс», автор отмечала, что семья предпринимает максимум усилий для сохранения памятника, но он может «попасть под угрозу разрушения из-за ряда весьма неприятных» и не зависящих от них обстоятельств. Алексеева рассказала про ситуацию с застройкой соседнего участка, который с одной стороны примыкает к объекту культурного наследия, а другой уходит на склон оврага.

«Из-за постоянной вибрации и заметного проседания грунта возникает угроза разрушения дома. А если дом-памятник окажется на краю строительного котлована и на склоне естественного оврага одновременно, то от подвижек грунта и вибрации он, несомненно, будет приведён в аварийное состояние в ближайшее время», — отмечала Татьяна Алексеева, которая сама является конструктором.

Кирилл Савинов Памятник на могиле Ростислава Алексеева

Вопросов к проекту было множество. Попытки получить ответы на них продолжались всё лето и осень 2019 года. В июне 2019 года и.о. главы управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Игорь Петров предостерёг застройщика от дальнейших работ «до разработки раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия», потребовав с момента получения предостережения «любые работы, связанные с подготовкой и строительством многоквартирного жилого дома по проекту «Жилого дома с помещениями общественного назначения в цокольном этаже и подземной автостоянкой №2 (по генплану)», приостановить».

В Нижнем Новгороде — скандал вокруг дома легендарного кораблестроителя

В июле 2019 года градозащитник Олеся Филатова на своей странице в соцсетях, прилагая видеоматериалы, сообщала, что на стройплощадке идут какие-то работы. Официального комментария от представителей застройщика тогда не последовало. А управление Петрова в результате проверки обнаружило, что, несмотря на выданное предостережение, «указанная организация проводила работы по подготовке строительной площадки», а также было установлено, что ООО «проводило земляные работы в границах объекта археологического наследия федерального значения «Культурный слой г. Нижнего Новгорода, ХIII-XVII вв» в отсутствии открытого листа, подтверждающего право на проведение одного из видов археологических полевых работ». Ведомство выявило повреждение культурного слоя на площади 1659 кв.м.

В начале октября 2019 года издание «Коза.пресс» обнародовало ответ департамента градостроительной деятельности и развития агломераций области по резонансной стройке, из которого следовало, что «проектная этажность дома противоречит схеме высотного зонирования», а расстояние до ближайшего жилого дома «не соответствует необходимым бытовым разрывам». Там перечислялись еще несколько недочетов, но главное — документация в начале августа 2019 года была направлена на доработку. Жители тогда же заговорили о том, что на месте спорной стройки нужен не ещё один дом, а сквер.

В конце октября 2019 года то же издание обнародовало приказ за подписью министра строительства Нижегородской области Анатолия Молева об отмене ранее выданного разрешения на строительство ООО «Дом на Провиантской». Приказ подписан 24 октября.

О компании-застройщике

По данным ЕГРЮЛ, ООО, фигурирующее в споре, создано за два года до вышеозвученных торгов на развитие территории — в ноябре 2012 года. Компания имеет минимальный уставный капитал в 10 тыс. рублей. Владельцы — директор Роман Овсепян и ООО «Гранд». Доли собственников числятся в залоге у «Сбербанка» в связи с кредитом, оформленным в мае 2019 года.

ООО «Гранд» создано в подмосковном Фрязино в сентябре 2004 года, полностью принадлежит Григору Агекяну. Последний выступал создателем еще порядка 35 компаний в Подмосковье и Нижегородской области, часть из которых на сегодня ликвидирована, в том числе и ООО «Галактика» из нижегородского Сарова.

По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, ООО «Дом на Провиантской» девять раз за 2018−2019 годы становилось объектом внимания надзорных органов.