Тула, , 11:39 — REGNUM Дополнительно 130,5 млн рублей выделено правительством РФ Тульской области на завершение работ по реконструкции старейшего в России велотрека, об этом 12 января сообщили в пресс-службе правительства РФ.

Велотрек Biopresto

«Постановлением, которое подписал председатель правительства Михаил Мишустин, внесены изменения в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта». В частности, до 130,5 млн рублей увеличен объём бюджетных ассигнований, предусмотренных для Тульской области на реконструкцию велотрека», — уточнили в пресс-службе.

Благодаря дополнительным средствам будет продолжен второй этап работ. В частности. предстоит обновить восточную трибуну, оборудовать велокабины, тренажёрные залы и веломастерскую, а также гостиницу на 60 мест. На велотреке будут обустроены трибуны на 350 мест, в том числе для людей с инвалидностью. Полностью завершить реконструкцию объекта планируется до конца 2022 года.

Велотрек в Туле был построен в 1896 году и является одним из старейших спортивных сооружений страны. Здесь проводятся всероссийские и международные состязания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года стало известно о приостановке работ по реконструкции велотрека из-за необходимости внести изменения в проектно-сметную документацию в связи с ростов цен на металл.

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