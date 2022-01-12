Горно-Алтайск, , 11:38 — REGNUM В Республике Алтай за первую неделю 2022 года зафиксировано снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом на 1,75%. Среди детей снижение составило 50%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

ОРВИ Kazanfirst.ru

«Всего за неделю с 3 по 10 января 2022 года в регионе зарегистрировано 393 обращения за медицинской помощью в связи с признаками ОРВИ и гриппа, в том числе 149 — среди детей до 14 лет», — отметили в ведомстве.

Таким образом, уровень заболеваемости находится в пределах эпидпорога. При этом госпитализировано за неделю 22 человек, в том числе десять детей. Лидером по числу больных стал Горно-Алтайск.

Как отмечается, всего за сезон в республике выявлено 78 случаев гриппа А (H3N2).