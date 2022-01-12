Оксана Переможенко, 12 января 2022, 17:54 — REGNUM Фракция «Голос» в Киевском горсовете выдвинула проект решения, предлагающего называть Россию «Московией». Об этом 11 января сообщили на странице фракции в социальной сети Facebook.
По мнению депутатов фракции «Голос», «использование на территории Украины исторического названия «Московия» для обозначения «государства-агрессора» Российской Федерации и его территории» является восстановлением «исторической справедливости».
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Инициативу киевских депутатов обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, Klymenko Time и «headlines Украина».
«Ну людям как-то надо оправдывать своё местоположение в руководстве. А то ведь скажут, мол, «бездельники, дармоеды». Будет чем крыть», — шутит were.
«А че, вдруг заживём», — смеется Игорь.
«А за снижение тарифов они не хотят проголосовать?» — поинтересовался Vitold.
«Тухлой соросятне нечем заняться, чтобы о себе, «убитых», вновь напомнить. Вот и гонят всякую туфту…» — считает Real Colonel.
«Заняться больше нечем?» — задалась вопросом Светлана М.
«Безусловно, это должно обогреть дома, и радость от «победы над врагом» сделает совершенно незаметной острую нехватку денег», — с сарказмом отметила Katarina B.
«Аж завидно. Почему в России в Думе не голосуют за переименование Украины в какие-нибудь «Дикие земли»? Да потому, что работают над своими проблемами», — написал sunwind.
«Ну, а что, страна процветает, можно и… [ерундой] пострадать», — пошутил TDN.
«Ну переименуют, не удивлюсь, кстати, а что это изменит?» — поинтересовался А.
«Отрабатывают денежки дедушки Сороса», — отреагировала Александра В.
«А если принять закон, что на территории Украины РФ надо называть Украиной, то получается, мы выиграли!» — иронизирует Alexander M.
«Чем бы… ни тешились, лишь бы не благополучием своей страны. Как Россию ни назови, Украина лучше жить не начнёт. ЗП у людей от этого не вырастут, да и больницы не построятся», — написала Евгения.
«Чем бы дитя ни тешилось…» — пишет Александр.
«А Украина теперь будет Подмосковьем?» — не без сарказма спросила Светлана С.
«Правильно, все остальные проблемы уже решены», — шутит Михаил Л.
«Тогда Россия должна вернуть Украине историческое название «Малороссия», — добавила Татьяна.
«Вот трудяги, делают нашу жизнь лучше», — смеется Denis.
«Когда заканчиваются аргументы, переходят к оскорблениям. Типа «сам дурак», — иронизирует Виктор.
«Что там по мостам в Киеве?» — поинтересовался Олег Б., вероятно, указывая на то, что киевские мосты разрушаются и требуют ремонта.
«Тогда Украину [пусть переминуют] в «Малороссию». Ну раз историю так любят», — подытожил Vitold.
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