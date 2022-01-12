Нижний Новгород, , 11:36 — REGNUM Правоохранители в Нижегородской области ведут активный розыск мужчины, который подозревается в убийстве депутата Ковернинского района. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Оружие (сс) CWitte

«Мы проводим комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности и задержание подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, произошедшего в районном поселке Ковернино вчера вечером», — цитирует представителя ведомства РИА Новости.

По данным источников издания в правоохранительных органах, подозреваемый ранее судим за тяжкое имущественное преступление. Также он подтвердил факт убийства ковернинского депутата.

В то же время в следственном управлении СКР по Нижегородской области ИА REGNUM сообщили, что по факту убийства 59-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Накануне вечером мужчина с огнестрельным ранением обратился в Ковернинскую ЦРБ. От полученных ранений он скончался в реанимации больницы. Перед смертью мужчина сообщил, кто совершил в его отношении преступление.

По данным следственных органов, подозреваемый — мужчина 1982 года рождения, при себе может иметь огнестрельное оружие.