Индианаполис, США, , 11:36 — REGNUM Мужчина, которого подозревают в причастности к убийству мемфисского рэпера Young Dolph, находится под стражей. Об этом 12 января пишет Billboard.

Арест Relax.tavrika.su

23-летнего Джастина Джонсона заключили под стражу в Индиане (США) ещё 11 января 2022 года. Неделей ранее полиция получила ордер на его арест.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Young Dolph скончался в ноябре 2021 года. Музыкант покупал печенье в пекарне — когда он вышел из магазина, двое неизвестных на автомобиле застрелили его и скрылись с места преступления.

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