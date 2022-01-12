Индианаполис, США, 12 января, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Мужчина, которого подозревают в причастности к убийству мемфисского рэпера Young Dolph, находится под стражей. Об этом 12 января пишет Billboard.

Relax.tavrika.su Арест

23-летнего Джастина Джонсона заключили под стражу в Индиане (США) ещё 11 января 2022 года. Неделей ранее полиция получила ордер на его арест.

ИА REGNUM напоминает, что рэпер Young Dolph скончался в ноябре 2021 года. Музыкант покупал печенье в пекарне — когда он вышел из магазина, двое неизвестных на автомобиле застрелили его и скрылись с места преступления.