Москва, 12 января, 2022, 11:52 — ИА Регнум. Российский телеведущий Михаил Зеленский скончался 11 января в Доминикане в возрасте 46 лет. По предварительным данным, у него произошёл инсульт.

Mos.ru Михаил Зеленский и Сергей Собянин

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве в семье военнослужащего. В 1992 году он поступил сразу в два хабаровских вуза, и, будучи студентом, работал диджеем на радиостанции. Позднее Зеленский учился на курсах телерадиоведущих в Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания.

В 1997 году после переезда в Москву Зеленский стал вести информационную передачу на радиостанции «Ностальжи», позднее вел информационные выпуски на телеканале «ТВ Центр», выпуски программы «Вести» на канале РТР (ныне «Россия 1»).

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На протяжении десяти лет — с 2001 по 2011 год — Зеленский вёл передачу «Вести-Москва», а с 2006 по 2010 год — линейный эфир на телеканале «Россия 24». В 2011—2013 годах он вёл ток-шоу «Прямой эфир» на канале «Россия 1», а затем — вечернюю авторскую программу «Вести-Москва с Михаилом Зеленским».

Среди других проектов Зеленского — передача «Вести-Москва. Неделя в городе», документальный фильм «Валаам. Остров спасения», программы «Билет в Большой» и «Новости культуры».

Михаил Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения «Останкино», в 2011 году он победил в профессиональном конкурсе «Москва-Медиа» в номинации «Лучший телеведущий».

Как сообщало ИА REGNUM, министр культурыОльга Любимова заявила, что Михаил Зеленский посвящал себя работе без остатка.

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