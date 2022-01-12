Москва, , 11:34 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Кнессета Израиля Мики Леви в ходе телефонного разговора обсудили развитие межпарламентских отношений двух стран. Об этом сообщает сайт Госдумы.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Володин и Леви договорились, что, как только позволит ситуация, связанная с пандемией, состоится официальный визит председателя Госдумы в Израиль.

Володин также пригласил Мики Леви посетить Россию с визитом.

«Россия и Израиль вместе выступают за сохранение исторической памяти, против пересмотра итогов Второй мировой войны и попыток героизации фашизма. Мы чтим память жертв Холокоста», — подчеркнул Володин.

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