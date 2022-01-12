Москва, , 11:33 — REGNUM Российский министр культуры Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со скоропостижной кончиной телеведущего Михаила Зеленского и отметила, что журналист посвящал себя работе без остатка. Об этом сообщает 12 января пресс-служба министерства.

Ольга Любимова Фото: Даниил Артемьев, пресс-служба Минкультуры России

По словам Любимовой, известие о смерти журналиста и телеведущего стало для всех прискорбной новостью. В журналистском сообществе он имел непререкаемый авторитет благодаря многогранному таланту, ответственному подходу к работе и преданности делу.

«На экране и в жизни Михаил Владимирович был харизматичным и энергичным, тонко чувствовал психологию момента», — добавила глава Минкульта.

В последние годы Михаил Зеленский освещал события культурной и общественной жизни России, в это дело он вкладывался без остатка, сказала Любимова.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущий Михаил Зеленский умер 11 января в возрасте 46 лет. Он находился на отдыхе в Доминикане.

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