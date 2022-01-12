Уфа, 12 января, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Аксаковскую гимназию №11 намерены реконструировать в Уфе. Об этом 12 января сообщает пресс-служба городской администрации.

Гимназия

Это учебное заведения является одной из старейших школ города. Гимназия является одним из передовых учреждений образования Уфы.

После ремонта вместимость учебного заведения может составить 1100 мест.

Сообщается, что уже разработан проект, который направлен на проверку в Управление государственной экспертизы Башкирии.

«После получения положительного заключения и определения источников финансирования будут определены сроки реконструкции», — сообщает пресс-служба.

Аксаковская гимназия является правопреемницей Уфимской мужской гимназии, основанной в 1828 году.