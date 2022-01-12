Москва, 12 января, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Россия находится в преддверии новых вспышек заболеваемости коронавирусной инфекции. Об этом 12 января заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

Владимир Путин

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"Совершенно очевидно, что мы находимся в очень сложной ситуации сегодня, в ситуации преддверия возможных новых вспышек. Тем более что праздники большие, общение между людьми очень интенсивное было, и это не может не сказаться на эпидемиологической ситуации в стране», — сказал Путин.