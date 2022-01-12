Эр-Рияд, 12 января, 2022, 11:39 — ИА Регнум. Официальный представитель возглавляемой Саудовской Аравией арабской коалиции по борьбе с терроризмом в Йемене признал использование кадров из кино в качестве «разведданных». Об этом 12 января сообщает телеканал Al-Hadath.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Йемене

По данным журналистов, ранее коалиция представила кадры, на которых, якобы, была запечатлена площадка запуска баллистических ракет йеменскими повстанцами-хуситами. После того, как повстанцы разоблачили подлог, коалиция выступила с официальным заявлением.

«Видео было передано неправильным образом из одного из источников. Мы действуем в районе проведения военной операции, и у нас много источников. Тот факт, что эти кадры являются фейком одного из источников, не означает, что ополченцы-хуситы не используют гражданских лиц в качестве прикрытия», — заявил представитель коалиции Турки аль-Малики.