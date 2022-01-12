Магас, 12 января 2022, 11:33 — REGNUM В Ингушетии пойдет под суд местный житель, совершивший ДТП, в результате которого погибли два человека. Невзирая на то, что в салоне автомобиля находились его жена и девять несовершеннолетних детей, он нарушил правила дорожного движения и врезался в грузовую машину с прицепом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили 12 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Из подробностей расследования известно, что авария произошла поздно вечером 29 октября 2021 года на федеральной автомобильной дороге «Кавказ». Двигаясь по автодороге на машине «ВАЗ-2115», 34-летний водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «КамАЗ-532 150» с полуприцепом.
«В момент ДТП в легковом автомобиле находились его 36-летняя супруга и девять его несовершеннолетних детей. В результате происшествия женщина и новорожденная девочка получили различные телесные повреждения, от которых скончались в лечебных учреждениях», — говорится в сообщении следственного ведомства.
Во время аварии сам отец семейства и остальные дети получили незначительные повреждения, и в помощи медиков в стационаре не было необходимости. Поплатившийся смертью двоих близких людей за свои действия водитель предстанет перед судом и получит еще и уголовное наказание.