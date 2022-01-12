Магас, , 11:33 — REGNUM В Ингушетии пойдет под суд местный житель, совершивший ДТП, в результате которого погибли два человека. Невзирая на то, что в салоне автомобиля находились его жена и девять несовершеннолетних детей, он нарушил правила дорожного движения и врезался в грузовую машину с прицепом. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело о нарушении лицом, управлявшим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщили 12 января в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Авария Yarnews.net

Из подробностей расследования известно, что авария произошла поздно вечером 29 октября 2021 года на федеральной автомобильной дороге «Кавказ». Двигаясь по автодороге на машине «ВАЗ-2115», 34-летний водитель выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной «КамАЗ-532 150» с полуприцепом.

«В момент ДТП в легковом автомобиле находились его 36-летняя супруга и девять его несовершеннолетних детей. В результате происшествия женщина и новорожденная девочка получили различные телесные повреждения, от которых скончались в лечебных учреждениях», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Во время аварии сам отец семейства и остальные дети получили незначительные повреждения, и в помощи медиков в стационаре не было необходимости. Поплатившийся смертью двоих близких людей за свои действия водитель предстанет перед судом и получит еще и уголовное наказание.