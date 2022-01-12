Краснодар, 12 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Краснодарском крае подтверждено 347 новых случаев заражения коронавирусом, в том числе у 21 ребёнка, сообщили в региональном оперативном штабе 12 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Среди заболевших 214 женщин и 133 мужчины, в том числе 21 ребенок. Самому младшему пациенту 6 месяцев, а старшему — 94 года», — уточнили в оперативном штабе.

Новые случаи заражения выявлены в 28 муниципалитетах региона, больше всего — в Краснодаре (135), Тимашевском районе (33) и в Сочи (25).

На утро 12 января в Краснодарском крае подтверждено 123 337 случаев заражения коронавирусом, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 2170. Выздоровели 102 573 человека, скончались 9 909 пациентов.

В больницах региона с подозрением на коронавирус остаются 4313 человек, в том числе с COVID-19 — 2302 пациента. 108 пациентов находятся в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО.