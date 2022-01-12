Москва, 12 января, 2022, 11:31 — ИА Регнум. В Москве найден мёртвым киноактёр Алексей Герилович. Об этом пишет телеграм-канал 112.

Полиция

«48-летний мужчина несколько дней не выходил на связь, друг приехал к нему домой и обнаружил тело актера на кухне», — пишут авторы канала.

Отмечается также, что, согласно предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Алексей Герилович известен зрителю по своим в ролям в сериалах «Универ», «Глухарь», Закон каменных джунглей» и другим.