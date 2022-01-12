Нур-Султан, , 11:30 — REGNUM Работа банкоматов в Алма-Ате возобновлена и жители города после массовых беспорядков вновь получили возможность снимать наличные деньги. Об этом 12 января сообщает РИА Новости.

Банкоматы CEphoto, Uwe Aranas

Следите за развитием событий в трансляции: «Последствия беспорядков и работа ОДКБ в Казахстане — все новости»

Уточняется, что в настоящее время у банкоматов не наблюдается ажиотажа, однако многие из банкоматов в центральной части Алма-Аты все еще находятся в поврежденном состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат нижней палаты парламента Казахстана, старшая дочь бывшего президента республики Дарига Назарбаева отсутствовала 12 января на пленарном заседании палаты из-за болезни.