Калуга, , 11:42 — REGNUM Прокуратура Калуги обратилась к властям города с просьбой назвать одну из новых улиц областного центра в честь перового прокурора Российской империи Павла Ягужинского, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Граф Павел Ягужинский. Портрет неизвестного художника XVIII века Deduhova.ru

Государственный деятель XVIII века граф Павел Ягужинский стоял у истоков реформирования правового государственного аппарата в царствовании Петра Великого. Калужское село Авчурино перешло во владение Ягужинсккого в 1712 году. Примечательно, что для проезда в усадьбу Петра I проложили двухкилометровый «дубовый проспект», но до имения царь не доехал. Позднее усадьбу посещали Александр I, Николай I и Александр II (на момент визита ещё носивший титул цесаревича).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области, 12 января надзорное ведомство отмечает профессиональный праздник. В 2022 году прокуратуре России исполняется 300 лет.

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