Сеул, 12 января, 2022, 11:29 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 19 894 человека. Об этом 12 января сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 12 января в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 411 026 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 86,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 72 324 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 43 219 688 человек. Уровень полной вакцинации составил 84,2%.

«Бустерную» дозу получили 336 295 человек. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 21 815 253 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 4388 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 674 868.

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