Москва, , 11:28 — REGNUM Законопроект, позволяющий сохранить детям-инвалидам пенсию по потере кормильца, разрабатывают в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 12 января, об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и соцполитике Екатерина Стенякина («Единая Россия»).

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Сейчас если у ребенка-инвалида уходит из жизни один из родителей, то он имеет право только на одну пенсию — либо по инвалидности, либо по потере кормильца.

«На мой взгляд, это абсолютно не справедливо! Этот момент надо обязательно обсуждать и предлагать соответствующие инициативы по изменению такой ситуации», — считает Стенякина.

Инициатива обсуждается на различных общественных площадках, проводятся консультации с Пенсионным фондом России (ПФР) и Министерством труда РФ, отметила парламентарий.

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