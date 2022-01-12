Варшава, 12 января, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил журналистам Polskie Radio, что солдаты, которые служили на границе с Белоруссией во время миграционного кризиса, могут воспользоваться бесплатной реабилитацией в военном учебном центре Мрангово.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Помимо спортивно-оздоровительных мероприятий там проводятся и встречи с психологом. У солдат есть возможность отдохнуть со своими семьями, а не только в одиночку», — сообщил министр.

По словам Блащака, это не единственная форма поддержки, оказываемая военным.

«Для поддержки военнослужащих, несущих службу на границе, создан также Центр помощи семьям, который оказывает юридическую и пастырскую помощь», — добавил чиновник.